«رافد» توفر 3 ملايين جرعة لقاح شهرياًً

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت رافد، شركة مشتريات المجموعة لمستلزمات الرعاية الصحية، عن تحقيق إنجاز جديد بعد نجاحها في تخزين وتوريد ملايين الجرعات من لقاحات كوفيد-19 عبر مركز توزيع رافد المتخصص في العاصمة الإماراتية وتوفر 3 ملايين جرعة لقاح كوفيد- 19شهرياً.

وتضم المنشأة المتخصصة، التي تمتد على مساحة 19 ألف متر مربع، ثماني غرف تبريد مزودة بأحدث المعدات تتسع لتخزين ما يصل إلى 120 مليون عبوة لقاح، وتلبي جميع نطاقات درجات الحرارة.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة رافد: «حقق فريق عمل رافد إنجازات مهمة خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث تواصل منشآت المؤسسة لعب دور أساسي في تمكين مبادرات التطعيم في الإمارات. وتوفر رافد رغم حداثة عهدها بالقطاع، أكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح شهرياً، ما يجعلها حلقة وصل رئيسية في سلسلة الخدمات اللوجستية في الدولة، ويساعد على تمكين خدمات الشراء المركزية في جميع أنحاء الإمارات».