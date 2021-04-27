إحالة آسيوي وأفريقية إلى الجنايات

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي زائرة أفريقية إلى محكمة الجنايات، لأنها جلبت وحازت بقصد الترويج مادة مخدرة عبارة عن 3 لفافات بلاستيكية خضراء اللون حولها شريط لاصق شفاف، تحتوي جميعها على مسحوق أبيض، وتزن 1180 جراماً، وتحتوي على مخدر الكوكايين في غير الأحوال المرخص بها قانونياً.

وأفاد موظف الجمارك في دبي بأنه تم تفتيش حقيبة المتهمة، وتبين وجود لفافات في قاع الحقيبة، حين تم سؤالها عن ذلك أدعت أنها قامت بشراء الحقيبة قبل يوم من مغادرتها إلى الدولة، وأنها حضرت للعمل في تجارة الملابس، وبذلك تم إحالة المتهمة والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً لمواد الاتهام.

كما أحالت النيابة العامة زائراً آسيوياً ارتكب تزويراً في محرر رسمي عبارة عن «بطاقة هوية إماراتية»، وذلك بأن قام بنزع الغلاف البلاستيكي الأصلي الثابتة عليه البيانات والصورة الشخصية، واستحدث الغلاف البلاستيكي، وأضاف بيانات وصورة شخصية، وبذلك قام المتهم بتزوير من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.

وخلال تحقيقات النيابة العامة تبين أن حارس الأمن، وبينما كان على رأس عمله على بوابة المكتب التجاري في دبي، وفي نحو الساعة 08:30 صباحاً، حضر أشخاص للدخول إلى موقع العمل، فقام بالتأكد من هوياتهم فكان 5 أشخاص هوياتهم صحيحة بينما شك في هوية المتهم، وهو الشخص السادس، حيث إن بطاقته لونها مختلف عن المعتاد لألوان الهوية الإماراتية، وباعتبار أن لديهم صلاحية التدقيق على الهويات عبر نظام «شرطة دبي» قام بالتدقيق على رقم الهوية فاتضح له من خلال النظام أن الهوية غير صالحة، وعليه قام بإخبار مسؤوله الذي بدوره قام بالاتصال بالشرطة الذين حضروا، وقاموا بإلقاء القبض على المتهم، وتمت إحالتة بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله.