إغلاق «المطعم الحلبي» في «صناعية العين»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «المطعم الحلبي» بمنطقة العين الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام صاحب المنشأة باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتشين، والتي تتعلق بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية أثناء التحضير، والقيام بأعمال صيانة في بعض أقسام المنشأة رغم وجود أغذية مكشوفة في منطقة التحضير.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتوجيه إنذار نهائي وتحرير ثلاث مخالفات، خلال الفترة من 15 فبراير الماضي وحتى 25 أبريل الجاري، لكن لم يتم تصويب أوضاع المنشأة واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بنظافة المنشأة بشكل عام وخاصة الأرضيات وبعض الثلاجات، وتلوث مواد غذائية خام نتيجة عدم تخزينها بطريقة جيدة، وفي مكان مناسب، بالإضافة إلى وجود بعض المواد الغذائية من دون تاريخ الصلاحية، وبالإضافة إلى تراكم الفضلات بالقرب من المواد الخام في المخزن الخارجي، وعدم توفر «فلاتر» للمدخنة. وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة.