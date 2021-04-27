%38 انخفاض الجرائم المقلقة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشف العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة بالإمارة، خلال الربع الأول من العام 2021، لتصل إلى 38%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل 9.58 مقابل 15.46 جريمة مقلقة، معتبراً أن هذه النسبة تعكس الحالة الأمنية المستقرة في إمارة الشارقة.

وأكد السركال، أن العوامل التي أدت إلى انخفاض نسبة الجرائم المقلقة خلال هذه الفترة، هي التركيز على القضايا الأمنية التي تؤثر في الأمن العام، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مسرعات المستقبل لمكافحة الجرائم، إلى جانب ارتفاع مستوى حرفية العمل المتبعة بفرق العمل الميدانية، مؤكداً أن المبادرات الأربع التي تم إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري، كان لها الأثر الأكبر في خفض معدل الجرائم المقلقة.