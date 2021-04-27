شرطة الفجيرة تحذر من مخاطر «السكوتر»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور والدوريات فعاليات وأنشطة الحملة الفرعية الثانية لعام 2021 تحت شعار «يداً بيد لسلامة أبنائنا» في إطار الحملات المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، من خلال برامج التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر دراجات السكوتر على مستخدميها من الشباب والأطفال للحد من وقوع الحوادث والإصابات، كما تهدف الحملة إلى تعزيز مفاهيم السلامة المرورية لمستخدمي دراجات السكوتر ومنع استخدامها في الطرقات وبين المركبات.

ومن جهته أكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي نائب مدير عام العمليات الشرطية رئيس فريق التصدي لظاهرة ممارسة هواية الدراجات الكهربائية السكوتر خطورة انتشارها واستخدامها في الأحياء السكنية والطرقات الرئيسة وبين المركبات، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات الجسيمة.

وأوضح العميد بن عواش أن حملة «يداً بيد لسلامة أبنائنا» تسعى إلى نشر الوعي لكافة شرائح المجتمع من خلال تكثيف انتشار الدوريات المرورية، وتقديم النصح والإرشاد حول خطورة قيادة السكوتر قبل تحرير المخالفة.

وناشد أفراد المجتمع التعاون للتصدي والقضاء على الظاهرة حفاظاً على سلامة الأرواح ومنع الإصابات الخطيرة التي يتعرض لها مستخدمو هذه الأنواع من الدراجات.

أكثر عرضة

أشار العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن مستخدمي دراجات السكوتر أكثر عرضة لمخاطر الحوادث والإصابات، وذلك لافتقارها اشتراطات السلامة وصعوبة السيطرة عليها. موضحاً أن الهدف الرئيس من هذه الحملة هو التصدي لهذه الظاهرة، والمحافظة على سلامة الأرواح.