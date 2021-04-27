«كفو» يسعد 770 موظفاًً في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

قالت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، إن عدد الموظفين الذين استفادوا خلال شهر، من برنامج النقاط التحفيزية « كفو» بلغ 770 موظفاً دون تكرار.

ويعد برنامج «كفو» أحد البرامج النوعية في نظام الموارد البشرية بشرطة دبي، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يجمع بشكل تلقائي للموظفين مجموعة من النقاط التحفيزية المبنية على ما يحصل عليه المنتسب من حوافز، تقديراً لإنجازاته في العمل ومشاركاته الاجتماعية والتطوعية، ويتيح النظام ميزة فريدة حيث يمكن للمنتسب اختيار الحافز الأنسب له من خلال استبدال تلك النقاط التحفيزية المتراكمة بحافز جديد من ضمن قائمة الحوافز المتاحة.

وقال العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أن من أهداف إيجاد البرنامج النوعي «كفو» الذي ينظم ويرصد ويحسب الحوافز الممنوحة، هو بيان الأثر التراكمي لمختلف الحوافز على المنتسبين، ما يدفعهم للاستمرارية في العطاء والعمل على تطوير أدائهم، وصولاً لهدف أسمى، وهو خلق بيئة عمل صحية محفزة يسودها التعاون والولاء والرغبة الصادقة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وقال العقيد عبدالله مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي: تهدف آلية البرنامج إلى توفير أداة مبتكرة للتحفيز الوظيفي، وتدفع المنتسب للمحافظة على تميزه الوظيفي، وإيجاد ترابط للحوافز الممنوحة مع الجوانب الإدارية والوظيفية المرتبطة بالمنتسب.