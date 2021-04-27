ملصقات طريقة استعمال الأدوية بلغة «برايل» للمكفوفين

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لنشر ملصقات حول طريقة استخدام الأدوية بلغة «برايل»، يتم وضعها من قبل الصيادلة العاملين بالصيدليات الرئيسة وصيدليات المستشفيات على مستوى إمارة أبوظبي على علب الأدوية، بديلاً عن الكتابة العادية للمبصرين حتى يتمكن المكفوفون من التعرف على تعليمات استعمال الأدوية من دون الحاجة للمساعدة كخدمة مجتمعية جديدة تقدمها «زايد العليا» بهدف التغلب على الإشكاليات التي يواجهها أصحاب الهمم من فئة المكفوفين نتيجة حدوث أخطاء عند تناولهم جرعات دوائية.

كما تم التنسيق بين الجانبين على تنظيم حملة توعية وتعريف بالمبادرة عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أصحاب الهمم من فئة المكفوفين وأسرهم، للإعلان عن المبادرة، كما سيتم بتقييم التجربة من خلال استطلاع آراء المستفيدين من فئة المكفوفين وأسرهم، والتواصل مع الصيادلة وشركات الأدوية ذات الانتشار الأوسع في أبوظبي، ولاسيما صيدليات المستشفيات الرئيسة للتعرف على مقترحاتهم لتطوير المبادرة ودعم تطبيقها من خلال مدهم بعدد مناسب من الملصقات لوصفات استخدام الأدوية بلغة برايل.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني، مدير إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية تلك المبادرة ليتمكن الكفيف من التعرف بنفسه على الأدوية وطريقة استعمالها من دون مساعدة الآخرين، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تحد من المشاكل التي يواجهها الكفيف نتيجة وقوع خطأ في تناول جرعات الدواء بسبب عدم تمييز بعض علب الدواء وتشابهها.

وأوضحت ناعمة المنصوري أهمية قيام متسلم الأدوية من الصيدلية بتعريف الصيدلي بأن الوصفة الطبية هي لشخص من أصحاب الهمم مكفوف لكي يتسنى قيام الأخير بوضع ملصقات الاستخدام بلغة «برايل».

ومن جانبه أكد الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرص «صحة» على توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع أفراد المجتمع، خاصة تلك الفئة من أصحاب الهمم الذين توليهم عناية خاصة ورعاية فائقة تتناسب مع احتياجاتهم وأوضاعهم الصحية.

وقال إن مبادرة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمتمثلة في طباعة طريقة استخدام الأدوية بلغة «برايل» من المبادرات المتميزة التي تسهل استخدام الأدوية على فئة المكفوفين، لتناول أدويتهم بأنفسهم من دون الحاجة لمساعدة الآخرين.

وأوضح أنه تم تعميم الفكرة على الصيدليات التابعة لشركة «صحة» والمنتشرة في جميع مرافقها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، من مستشفيات ومراكز صحية، وقدمت «صحة» الدعم لهذه المبادرة والتعريف بها والتوعية بأهميتها عبر مختلف الوسائل المتاحة، ووزعت الملصقات الخاصة على جميع منشآت شركة «صحة».