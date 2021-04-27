5 % من لقاحات "كوفيد-19" عالمياً نقلت عبر دبي على طائرات الإمارات

تمكنت "الإمارات للشحن الجوي" منذ أكتوبر 2020 من نقل وتسليم نحو 5 بالمائة من إجمالي لقاحات "كوفيد-19" بسرعة وأمان في مختلف أنحاء العالم وذلك بفضل طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض والمعدات المبتكرة مثل الحاويات المبرّدة والخاصة حيث تمتلك "الإمارات للشحن الجوي" في مركزها الرئيس بدبي مرفقاً مخصصاً حائزاً على اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP ويستخدم لتخزين ونقل لقاحات "كوفيد-19" من مواقع التصنيع إلى شبكة من الوجهات تتوزع على مختلف دول العالم. ونقلت ذراع الشحن في طيران الإمارات نحو 59 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" من مواقع الإنتاج إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم ضمن شبكة خطوطها عبر دبي وتوزعت اللقاحات التي نقلتها على 6 أنواع مختلفة.

وتشير تقديرات Our World in Data "منظمة للبحوث والبيانات المتعلقة بإحراز التقدم في مواجهة أكبر مشاكل العالم" إلى أنه تم إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات على مستوى العالم. وقد نقلت جرعة واحدة من كل 20 جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد حول العالم عبر دبي على طائرات طيران الإمارات. وتقود "الإمارات للشحن الجوي" منذ بدء انتشار الجائحة الصناعة العالمية في نقل لقاحات "كوفيد-19" وغيرها من المستحضرات الدوائية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية والمواد الغذائية. وفي يناير 2021 تعاونت "الإمارات للشحن الجوي" مع موانئ دبي العالمية ومطارات دبي والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية لإطلاق مبادرة لوجستية عالمية لنقل وتوزيع اللقاحات عبر دبي وفي فبراير 2021 وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات "كوفيد-19" دعماً لمرفق كوفاكس COVAX Facility المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي عادل للقاحات. وحافظت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على موقعهما ومركزهما الريادي في قلب سلاسل اللوجستيات والتوريد العالمية خلال جائحة "كوفيد-19" فيما حققت دولة الإمارات أيضا تقدما سريعا في تطعيم مواطنيها والمقيمين ضد الفايروس. وشغّلت طيران الإمارات مؤخرا رحلة خاصة "ئي كيه 2021" احتفالا بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في حملة التطعيم. وتعد "الإمارات للشحن الجوي" رائدا عالميا في النقل الجوي للأدوية واللقاحات الحساسة للحرارة. وتنقل يومياً أكثر من 200 طن من الأدوية في جميع أنحاء العالم على طائرات طيران الإمارات ما يساعد على توفير العلاجات للمجتمعات العالمية. وتوفر الناقلة أيضا منتج "الإمارات فارما" الخاص بالنقل الآمن والفعال للمستحضرات الدوائية والطبية الحساسة للحرارة. كما تعمل بالتعاون مع شركاء المناولة الأرضية عبر أكثر من 30 وجهة مختلفة في جميع أنحاء العالم ضمن "برنامج ممرات الأدوية" لتوفير حماية معززة من الحرارة للمنتجات الصيدلانية من المنشأ وصولاً إلى الوجهة النهائية.