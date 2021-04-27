تعرف على طقس الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة ومائلاً للحرارة نهاراً.

الرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية. وستكون حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند 14:19 والمد الثاني عند 01:57 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفي بحر عمان، يكون خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند 11:01 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 16:40 والجزرالثاني عند الساعة 04:55.