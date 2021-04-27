«الصحة»: تقديم 82161 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 82161 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,336,224 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 104.51 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».