السيطرة على حريق في منزل بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) - سيطرت فرق الدفاع المدني بأم القيوين أمس، على حريق اندلع في منزل بمنطقة السلمة بأم القيوين، لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وتعود تفاصيل الحادث، الذي وقع عند الساعة 11:45 صباحاً، إلى احتراق مخزن يضم مواد مختلفة داخل منزل، أدت إلى تصاعد دخان كثيف، وعلى ضوء ذلك هرعت فرق الدفاع المدني والشرطة والإسعاف الوطني إلى الموقع، وأخلت المنزل من قاطنيه، وباشر رجال الإطفاء بإخماد النيران والسيطرة عليها، والحد من انتشارها للفيلا، كما تم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال باقي الإجراءات.

وناشدت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، جميع أفراد المجتمع، بعدم تخزين المواد بطريقة عشوائية داخل المنازل، والتأكد من صلاحية الأسلاك والأجهزة الكهربائية، وتركيب طفايات الحرائق داخل المخازن والمطابخ، حفاظاً على سلامة الجميع.