أمطار الخير على مدينة العين

شهدت مناطق من مدينة العين عصر أمس، هطول أمطار متوسطة على خطم الشكلة وملاقط وصاع، مصحوبة برياح، بالإضافة لرياح مغبرة عمت المدينة.

بدأ تساقط الأمطار في المناطق الحدودية، ومن ثم منطقة خطم الشكلة، حيث أدت إلى انخفاض درجة الحرارة مادون 30 درجة مئوية.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً صحواً إلى غائم جزئياً وفرصة سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بينما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الخميس والجمعة.

ولفت المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - إلى أن طقس يوم «الثلاثاء» سيظل صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر طقس يوم «الأربعاء» صحواً، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية من بعد الظهر وفرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس «الخميس» فسيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة، تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

ويشهد يوم «الجمعة» طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً وشمالاً مع احتمال سقوط أمطار، يصبح صحواً مساءً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج صباحاً، يصبح متوسط الموج ظهراً في بحر عمان.