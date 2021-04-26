«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تناقش فلسفة ابن سينا

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة فكرية وفلسفية جديدة تحت عنوان: «الدين والفلسفة في فلسفة ابن سينا»، والتي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وألقاها الباحث والمختص في الفلسفة والقانون عبد الله القطيبي.

سلّط القطيبي الضوء في محاضرته على رسائل وكتب ابن سينا المتعددة، ورأى فيها قيمة فلسفية عميقة من خلال الأثر العميق الذي تركته في حياة البشرية جمعاء وصل أثرها لأوروبا، حيث اعتمدت اليونيسكو جائزة باسم ابن سينا لأخلاقيات العلوم تمنحها كل سنتين فقط. ويتمثّل الهدف من الجائزة في مكافأة الأنشطة المعنية في مجال أخلاقيات العلوم مثل الإسهام في تعزيز التواصل العلمي، وتطوير التعليم فيما يتعلق بالأبعاد الأخلاقية للعلوم والرفع من جودة التفكير العلمي الأخلاقي.

ومن خلال المحاضرة، أكّد القطيبي أن ما كتبه ابن سينا إنساني وعالمي، فقد كانت مؤلفاته شاملة بين العلوم والفلسفة والفلك والدين والأخلاق وغيرها الكثير، وأن دراسة هذه المؤلفات تحتاج فهماً دقيقاً ومهارة تحليلية وحقلاً معرفياً متعدد الاختصاصات، كون ابن سينا فيلسوفاً يحمل روحاً كونية. ومن أهم أفكار هذا الفيلسوف التي ركز على إبرازها المحاضر هي منظور رؤية ابن سينا للفلسفة، حيث إنه يرى أن الفلسفة الإلهية هي الفلسفة الأولى، وأن صناعة الفلسفة يجب تحمل قيم الحياة في جوهرها.