«الطوارئ والأزمات» وسفارة نيوزيلندا تنظمان حلقة نقاشية بشأن «كوفيد-19»

أبوظبي (وام)

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسفارة نيوزيلندا في الدولة، أمس، حلقة نقاشية تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» حول الاستجابة لجائحة «كوفيد-19». شارك فيها راشد مطر علي المنصوري، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى نيوزيلندا، وماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين والأكاديميين في الإمارات ونيوزيلندا. وسلطت الفعالية الضوء على التجارب الإماراتية والنيوزيلندية في الاستجابة للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على جهود الدولة والدروس المستفادة من جائحة «كوفيد - 19».

وأكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال كلمته، أن الإمارات تمتلك استراتيجية وطنية للاستجابة، أسهمت في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع جائحة «كوفيد - 19» والتصدي لتداعياتها بكفاءة واحترافية عالية، بمشاركة مختلف جهود القطاعات الوطنية. وأشار الظاهري إلى أن التكاتف والوعي المجتمعي خلال جائحة «كوفيد - 19» مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عزز الجهود الوطنية في التصدي لتداعيات الجائحة، وتخطي آثارها الصحية والاجتماعية.

وقالت سارة ستيوارت بلاك، السكرتير العام لهيئة الصليب الأحمر في نيوزيلندا، المدير السابق لإدارة الطوارئ والأزمات والمدنية في نيوزيلندا، إن شعار «خلك بالبيت» Stay at Home الذي تم إطلاقه في بداية أزمة تفشي الجائحة ساهم في تقليص عدد الحالات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، واستمرار وضع التدابير اللازمة من قبل الحكومة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

واستعرض علي راشد النيادي، مدير إدارة العمليات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود الوطنية وكيفية إدارة أزمة «كوفيد - 19» ونجاح دولة الإمارات في إدارتها، بجانب الاستجابة الوطنية التي جاءت بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بتأمين الدواء والغذاء، وأن صحة الإنسان هي الأولوية.

وأشارت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الدولة، إلى جهود الإمارات الفاعلة للمحافظة على صحة وسلامة مجتمع الإمارات من خلال توفير لقاح «كوفيد - 19» بشكل مجاني لكل من يعيش على أرض الدولة، بما يضمن التوزيع العادل للقاح بين مختلف فئات المجتمع. وأكدت الحوسني أن دولة الإمارات تتصدر العديد من دول العالم في إجراء فحوص «كوفيد - 19»، إضافة إلى مشاركتها في تجارب سريرية لعدد من اللقاحات التي كان لها أثر كبير في سرعة اعتماد بعض اللقاحات على مستوى العالم من خلال اتباع نهج علمي منظم، وذلك في إطار إجراءات التصدي لجائحة «كورونا»، ودعم الجهود الدولية لتخطي تداعيات الجائحة.

وقال ماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا لدى الإمارات، على الرغم من تبني الإمارات ونيوزيلندا نهجاً مختلفاً في مواجهة تفشي جائحة «كورونا» فقد نالا الإشادة الدولية لنجاحهما في تبني استجابة قائمة على منهج علمي في إدارة الأزمة. وأشاد السفير بنجاح برنامج التطعيم في دولة الإمارات.