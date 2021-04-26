تطعيم 1147 من أصحاب الهمم وكبار المواطنين بلقاح كوفيد 19 في الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

انتهت مستشفيات الظفرة، من تقديم لقاح كوفيد-19 لأكثر من 1147 شخصاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الحالات الخاصة والمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية من أهالي منطقة الظفرة، في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي بالإنابة لعمليات مجموعة «صحة»: «إنّ نجاح حملة التطعيم في الظفرة خطوة مهمة تندرج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها «صحة» لتلبية احتياجات أفراد المجتمع ككلّ من الرعاية الصحية، وهي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الشاملة التي تهدف إلى مكافحة وباء كوفيد-19 بصورة فعالة. ومن هنا، لا بدّ لي من التعبير عن فائق امتناننا لجهود قيادة الدولة الرشيدة وجهود «صحة»، من أجل تسهيل الوصول إلى اللقاحات، ونثني كذلك على التزام المجتمع الإماراتي الذي ساهم بتسريع حملة التلقيح في الدولة ودعم جهود التعافي.

من جهته، أوضح حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أنّ تقديم لقاح كوفيد-19 شمل جميع فئات المجتمع في منطقة الظفرة، وتم توفيره في مختلف المنافذ الصحية التابعة لمستشفيات الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا. كما حرصت مستشفيات الظفرة على توفير فرق طبية متخصصة تقوم بزيارات منزلية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين من أهالي المنطقة، وذلك في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الصحية لهم ضمن أجواء من الراحة والطمأنينة، حيث بدأت الفرق الطبية المتخصصة التابعة لمستشفيات الظفرة بزيارة منازل كبار المواطنين، وتقديم تطعيمات كوفيد-19، بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء التواجد في محيطهم الأسري مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لمجابهة كوفيد-19.

وأشار المنصوري إلى أنّ تنفيذ المبادرة يأتي في إطار الحرص على سلامة هذه الفئات، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وجهودها في توفير أفضل الخدمات لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمصابين بالأمراض المزمنة لتخفيف العبء عنهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتواء تداعياته والحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

وأكد المنصوري أنّ مستشفيات الظفرة حريصة على تقديم العديد من المبادرات الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم والحالات الخاصة، سواء من خلال توفير فرق الرعاية المنزلية لهم أو تقديم العلاج في منازلهم، بالإضافة إلى توفير اللقاح والتطعيمات، وكذلك إجراء اختبار المسحة لهم داخل منازلهم.