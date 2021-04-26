الإمارات تفوز برئاسة واستضافة الكيميائيين العرب

دبي (الاتحاد)

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة واستضافة اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب في دروته الحادية والأربعين العام المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة موزة سيف مطر الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية، وعزة راشد الصحوة نائبة الرئيس، في الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب، دورة البروفيسور الكيميائي المصري الراحل محمد رمضان عبر تطبيق زوم، والذي انتقلت فيه رئاسة الاتحاد للجمعية الكيميائية السعودية من نظيرتها العراقية، وترأس المجلس البروفيسور الكيميائي السعودي زيد بن عبدالله العثمان.

وبارك الاجتماع مبادرة الجمعية الكيمائية الإماراتية في تقدير مجهودات وتاريخ الكيميائية الإماراتية الراحلة الدكتورة مشكان العور البستكي، بإطلاق جائزة بحثية باسمها تكريماً لاسمها وهي أول كيميائية إماراتية، وهي مسابقة مفتوحة للبحوث الصناعية والكيميائية والأكاديمية والإجرائية على مستوى الوطن العربي مرحبين بالمشاركة فيها.

واعتمد الاجتماع التقريرين المالي والإداري للأمانة العامة لاتحاد الكيميائيين العرب، واطلع المشاركون على تقرير نشاط الجمعيات والنقابات المنتمية للاتحاد، بمناسبة الأسبوع الكيميائي العربي.

وناقش الاجتماع شروط وآلية اختيار شخصية العام للاتحاد والمركزة على الجانب الأكاديمي والبحثي، ويجب أن يشمل الكيميائيين بمختلف مجالاتهم، كما اتم اعتماد تنظيم جائزة اتحاد الكيميائيين العرب للطلبة، واعتماد جدول محاضرات الموسم الثقافي، وتفعيل حضورعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقرر تأجيل عقد الأولمبياد العربي التاسع للكيمياء بسبب الظروف التي تمر بها الدول من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتأجيله للسنة القادمة، مع الاحتفاظ برغبة جمهورية مصر في الاستضافة أولاً، وتمت الموافقة على عقد الاجتماع الأربعين للمجلس الأعلى للاتحاد بالقاهرة، بدعوة من الدكتور سيد مشعل رئيس الجمعية المصرية للكيمياء.

وناقش الاجتماع تسجيل الاتحاد بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع غير عادي لتعديل النظام الأساسي للاتحاد، ووافق الاجتماع على إنشاء المركز التدريبي الاستشاري لدعم موارد الاتحاد.