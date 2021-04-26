«عجمان للتنمية الاجتماعية» تعقد اجتماعها

عجمان (الاتحاد)

ترأس أحمد الفورة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، اجتماع الجمعية العمومية السنوي بحضور أحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع. وأشار إلى أن الجمعية تمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجة، وتجاوزت التحديات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وبالمتابعة الحثيثة للإدارة التنفيذية لتقديم الفعاليات النوعية بأساليب مبتكرة تتماشى مع الوضع المستجد، وتمهيد الطريق لإنجاح أجندة المبادرات التوعوية، من خلال بناء جسور الثقة مع جميع فئات المجتمع.