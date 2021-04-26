«الإمارات لرعاية الموهوبين» تؤكد الاهتمام بالإبداع

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه الرابع عن بعد للعام الجاري 2021م، والاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

ورحب معاليه بالأعضاء الجدد، الذين انضموا للجمعية في الانتخابات الأخيرة، وتم اعتماد مناصب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، واختيار الدكتور سيف الجابري أميناً للصندوق.

وجددت الجمعية عضوية الانتساب للأعضاء الشرفيين السابقين، معالي ميرزا الصايغ، والعميد مهندس وليد المناعي، والمقدم زيد الصابوني، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت.

وتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من الأفكار والرؤى التطويرية التي تصب في رعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في هذا الصدد أن هناك مؤسسات وطنية في الدولة أبدت استعدادها التام لتبني الأفكار الإبداعية ورعاية المواهب من أبناء الوطن.

وجرى عرض للاستعدادات الخاصة بانعقاد ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي»، وأهم المحاور والموضوعات التي سيتم طرحها في هذا الملتقى، والذي تقرر إقامته في التاريخ الذي يصادف مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في السادس من شهر مايو من كل عام، إيماناً من الجمعية بعبقريته وموهبته الفطرية التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة وتقدم في كافة المجالات، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين منذ قيام الدولة، وتم الاتفاق على إقامة الملتقى عقب صلاة التراويح، ويشارك فيه نخبة من الشخصيات وأساتذة الجامعات، وخبراء اكتشاف الموهوبين والمبدعين.

وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على حرص الجمعية في الاستمرار بتحقيق أهدافها الوطنية في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وترسيخ مبدأ أن الموهوب هو ثروة وطنية يجب المحافظة عليها ورعايتها.