«موارد الشارقة» تعقد برامج تدريب للموظفين

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة لمدة ثلاثة أيام البرنامجين التدريبيين «طور ذكاءك العاطفي» و«إدارة التغيير بفرص التحسين» بنظام «التدريب عن بُعد»، في إطار الاهتمام المستمر من بتطوير مستوى موظفي حكومة الشارقة.

وتستهدف البرامج موظفي وموظفات حكومة الشارقة من كافة المستويات الوظيفية من مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها في المنطقة الوسطى والشرقية.

ويهدف برنامج «طور ذكاءك العاطفي» إلى إكساب المشارك مهارة فهم الذات وفهم الآخرين؛ للأثر الكبير الذي يحققه هذا الفهم في إدارة الأعمال وقيادة الأفراد.