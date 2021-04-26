شرطة دبي تتعاون محلياً ووطنياً لتأمين إكسبو 2020

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع الشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني ملتقىً لتأمين حدث إكسبو 2020 لضباط الارتباط في الدولة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف عرض خطط التأمين والسيناريوهات وجاهزية الفرق واللجان لحدث إكسبو 2020، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والعميد حمودة العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد طارق هلال السويدي، رئيس لجنة الارتباط الدولي لحدث إكسبو، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، وممثل من منظمة الشرطة الخليجية، ووزارة الداخلية، وضباط الارتباط من 34 دولة.

واستعرض العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، الهيكل التنظيمي للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020 والذي تم إنشاؤه بقرار وزاري من قبل سمو وزير الداخلية والمهام التي يقوم بها، بالإضافة إلى استعراض الترابط الاستراتيجي بين الأجهزة الشرطية والأمنية على مستوى الدولة، والترابط الاستراتيجي على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي في تأمين الحدث.

وقدم العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة رئيس لجنة الحوكمة لتأمين حدث إكسبو 2020، آلية تأمين الحدث.

واستعرض إسماعيل عبد الرحمن الزرعوني، مدير المشاريع في مكتب إكسبو، نبذة عن المشروع والفعاليات التي يتم تنظيمها أثناء الحدث.

وقدم العميد علي المطوع، خطة استراتيجية الإخلاء في حدث إكسبو 2020، والتي تتمركز على الاستباقية في التعامل مع الخطر والتقليل من آثاره في حالة وقوعه لا قدر الله.

واستعرض العميد حمودة العامري الإجراءات المعمول بها في نقاط التفتيش، والممكنات التي تساعد في توفير الأمن والأمان. من جانبه، تطرق المهندس حسين البنا مدير إدارة تنفيذي لإدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى خطط الهيئة في تنظيم حركة الزوار إلى مقر الحدث العالمي «إكسبو 2020».