تسوية جميع قضايا التركات ودياً بمحاكم دبي

دبي ( وام )

حققت إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي نسبة 100 % بشأن التسوية الودية لقضايا التركات خلال الربع الأول من العام الجاري الصادر من نظام «راصد»، الذي يرصد أداء «المحاكم» إلكترونياً، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وقال موسى غانم، مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي: إن نسبة النزاعات التي تم تسويتها ودياً في حالات الإصلاح الأسري بلغت 72 %، بينما ارتفعت نسبة النزاعات التي تم تسويتها ودياً في دعاوى الأحوال الشخصية إلى 84 %.