«النقض أبوظبي»: الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي براءة متهم من تهمة الاستيلاء على مبلغ 80 ألف درهم منه نظير بلاغ وشكوى تقدم به مستأجر لوحدة سكنية ضده.

وتدور حيثيات القضية في إسناد النيابة العامة تهمة الاستيلاء على المبالغ المالية من الضحية (مستأجر) من قبل المتهم الأول وآخرين، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع الشاب (المستأجر) وحمله على التسليم، بأن انتحل الأول على خلاف الحقيقة صفة مستثمر للوحدة العقارية المبينة بالأوراق ورغبته في التأجير له، ودعم الباقين ذلك الكذب، من خلال نشر إعلان وبرغبة المتهم الأول في التأجير وإجراء مكالمات هاتفية ومقابلات مع الشاب (المستأجر) واصطحابه لإجراء معاينة على الطبيعة للعين محل الإيجار، وقيام الأول بتسليمه عقد إيجار والتمكن من خداع الشاب (المستأجر) والاستيلاء على المبالغ المالية. حيث تم الاستيلاء على مبلغ 80 ألف درهم منه نظير استئجار وحدة سكنية من المتهم مع آخرين لمدة عام، وأنه حال انتقال الشاب (المستأجر) للسكن بها تبين تغير إقفالها، حيث علم من مالكها الحقيقي أن من قام بتأجيرها له ليس مالكها ولا مستثمرها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، أنها خلت من ثمة دليل على ارتكاب المتهم للجريمتين المسندتين إليه، إذ جاءت كل من أقوال الشاب (المستأجر) وتحريات الشرطة خالية من ثمة دور للمتهم بالواقعة موضوع الأوراق، الأمر الذى تتشكك معه المحكمة ومن جماع ما تقدم في مصداقية أدلة إدانته.

كما أوضحت المحكمة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وإزاء شك هذه المحكمة على نحو ما هو مبين سلفاً، فإنها لا تساير حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إدانة المتهم، خاصة وأنه أنكر الاتهام المسند إليه في جميع مراحل الدعوى، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يمكن معه نسبة الاتهام إليه، الأمر الذي تقضي معه والحال كذلك عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.