«الإمارات للدراسات» يوقّع مذكرة تفاهم مع كلية الدفاع الوطني

أبوظبي ( الاتحاد)

وقّع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مذكرة تفاهم مع كلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع بشأن التعاون المشترك بين الطرفين في مقر المركز بأبوظبي. وقّع المذكرة نيابة عن المركز، مديره العام، الدكتور سلطان محمد النعيمي، فيما وقّعها نيابة عن الكلية، اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي، قائد الكلية. تأتي هذه المذكرة في ظل الرغبة الثنائية لكلا الطرفين في توثيق علاقاتهما المشتركة وتطويرها؛ من خلال التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والفنية. ويسعى الطرفان، من خلال هذا التعاون، إلى تبادل الخبرات الثرية التي يتمتع بها كل طرف على حدة، على النحو الذي يدعم مسيرة عمل كليهما في هذه المجالات. وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي: إن المركز حريص على مدّ جسور التعاون مع مؤسساتنا الوطنية المختلفة، وتعزيز التعاون القائم بالفعل مع عدد كبير من هذه المؤسسات، بهدف التنسيق المشترك وتبادل الخبرات، من أجل دعم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن التعاون مع كلية الدفاع الوطني يحظى بأهمية خاصة لدى المركز، حيث إنها تقوم بدور حيوي في إعداد القادة العسكريين والمدنيين، ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وفهم متطلبات إدارة موارد الدولة وتوظيفها من أجل حماية المصالح الوطنية.

من جانبه، قال اللواء الركن عقاب شاهين العلي: «إن التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية في الشؤون الاستراتيجية يعدّ من الأهداف الأساسية لكلية الدفاع الوطني. ولكون مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من المراكز الرائدة على مستوى المنطقة، سعينا إلى توقيع هذه المذكرة، وهذا يأتي تتويجاً لسنوات من التعاون بين الكلية والمركز، ونسعى من خلالها إلى توطيد سبل التعاون في مجال الاستشارات والبحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وكذلك بناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف المشتركة».