«مواصلات رأس الخيمة» تطلق منصتها الرقمية

رأس الخيمة (وام)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات المرحلة الثانية من استراتيجيتها الرقمية ممثلة بمنصة الخدمات الرقمية التي تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتهدف إلى تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم خلال زمن قياسي عبر الموقع الإلكتروني والأجهزة الذكية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وتضم المنصة الرقمية جميع الخدمات الرئيسية للهيئة، والبالغ عددها أربع خدمات مرتبطة بترخيص أنشطة النقل والمواصلات، وتشمل «ترخيص المركبات، وترخيص السائقين، وترخيص الشركات، ودفع المخالفات» إلى جانب الخدمات الفرعية الأخرى والبالغ عددها 37 خدمة فرعية.