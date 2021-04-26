طقس مائل للحرارة نهار الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س . الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 13:25 والمد الثاني عند 01:25، الجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:55. بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:10 والمد الثاني عند الساعة 21:38، الجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:11 .