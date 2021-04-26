بلدية العين توزع 500 سلة غذائية على الأسر المتعففة

بدأت بلدية مدينة العين توزيع 500 سلة غذائية على الأسر المتعففة في المدينة، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تزامناً مع شهر رمضان المبارك وذلك ضمن المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها البلدية. وقال عبدالله الظاهري مسؤول مراكز توزيع المواد الغذائية في بلدية العين: إن هذه المبادرة تنظم سنوياً خلال شهر رمضان لتعكس الدور المجتمعي الفاعل والمستدام التي تقوم به البلدية في مدينة العين عبر مساهمتها في رفع قيم التلاحم وتأصيل التكافل المجتمعي في المدينة.

وأوضح أن البلدية ستقوم بتوزيع هذه السلال الغذائية في المركز الرئيسي لتوزيع المواد الغذائية التابع لبلدية العين خلال ساعات العمل الرسمي للمركز، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عملية التوزيع. وأشار إلى أن كل سلة غذائية تحتوي على 15 مادة أساسية مثل الأرز والسكر والطحين والزيت وغيرها، والتي تساعد الأسر المتعففة في توفير الاحتياجات اللازمة لها من المواد الغذائية خلال شهر رمضان. ولفت الظاهري إلى أن بلدية العين تقوم بعدة مبادرات ومشاريع مجتمعية في شهر رمضان المبارك، مثل مشروع زكاة الفطر ومشروع صدقة رمضان ومشروع فطرة صائم، التي توفرها مراكز البلدية لتوزيع المواد الغذائية في مختلف أنحاء مدينة العين، وذلك لتوفير هذه الخدمات التي يحتاجها الصائم خلال هذا الشهر الفضيل.