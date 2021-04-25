لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي تطلق «الحالمون الأوائل»

أبوظبي (وام)

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب أمس، إطلاق مبادرة «الحالمون الأوائل»، وهي مبادرة تدعو من خلالها جميع المواطنين والمقيمين إلى مشاركة قصص الشخصيات التي ساهمت على مر السنين أو تلك التي لا تزال تساهم في تشكيل ملامح حاضر دولة الإمارات.

وانطلقت المبادرة أمس وتستمر حتى 30 يونيو 2021، ويتم خلالها استعراض قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة دولة الإمارات خلال الأعوام الـ 50 الأولى منذ تأسيسها. وستركز الإصدارات اللاحقة من المبادرة على آمال وطموحات الحالمين الحاليين والمستقبليين ونحن نبدأ خطواتنا الأولى في رحلتنا نحو الخمسين عاماً القادمة. ومع انطلاقها، تشجع المبادرة جميع أفراد المجتمع الإماراتي على إجراء مقابلات مع «الحالمون الأوائل» من عائلاتهم الخاصة، وتسجيل ومشاركة قصص هؤلاء الأفراد الذين ساهمت تطلعاتهم واجتهاداتهم في بناء دولة الإمارات التي نعيش حاضرها اليوم.

وعلى مدار العام، ستتم مشاركة قصص «الحالمون الأوائل» والاحتفاء بها على القنوات الرقمية الخاصة بعام الخمسين، مما يسمح للمجتمعات في جميع أنحاء الإمارات السبع التعرف على مساهماتهم وتكريمها، وستشكل القصص أيضاً مصدر إلهام لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين القادم.

شما المزروعي

شعب يحلم وينجز

وتعليقاً على إعلان المبادرة، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وعضو لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات: «نحن شعب يحلم وينجز، بداية من الحالمين الأوائل الذين ساهموا في بناء دولتنا ووضع أساسها المتين، مروراً بحالمي اليوم ممن يعملون بلا كلل لتحقيق أحلامهم، وحتى حالمي الغد، ويمثلهم شبابنا، الذين سيقودون دولتنا يوماً ما في رحلتها نحو المستقبل». وأضافت معاليها: «مع الاحتفال بالخمسين نستلهم من قصص هؤلاء الحالمين، ونأمل من خلال (سلسلة الحالمين) توضيح أسماء وملامح الشخصيات التي ساهمت طموحاتها في كتابة قصّة نجاح دولة الإمارات، وهؤلاء الحالمون موجودون في كل أسرة، وسيساعدنا الاستماع إلى قصصهم على فهم ما تطلّبه الأمر للوصول إلى ما نحن عليه اليوم، كما سيسمح لنا بالتعرّف على مساهماتهم والاحتفاء بها، بينما نستعد لرحلتنا نحو المستقبل».

سعيد النظري

من جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: إن هذه المبادرة تعتبر فرصة مثالية للشباب للتعرف على قصص الأبطال المساهمين في بناء الدولة وفي جميع مراحل تطورها، مؤكداً أن مشاركة الشباب في نقل هذه القصص أمر ضروري للغاية؛ كونها تمكنهم من فهم الخمسين عاماً الماضية، وتحفزهم على تشكيل الخمسين عاماً القادمة.

وأضاف: «هدفنا هو تكوين سجل مكتوب يتضمن آلاف القصص لمن عايشوا مرحلة تأسيس الدولة ومراحل بنائها، وصولاً إلى ما نحن فيه اليوم من تقدم ورخاء، ليكونوا قدوة لشبابنا اليوم في العمل والمثابرة من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف دولتنا في التطور والريادة في المجالات كافة».

وتابع: «يشكل شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية من أجل استكشاف هذه القصص، ولذلك ندعو جميع الشباب في دولة الإمارات من كافة الجنسيات والثقافات والأديان للاستفادة من أوقاتهم التي يقضونها مع عائلاتهم، لمعرفة قصص الحالمين الأوائل والمساهمة في نقلها وسردها وفق أسلوب إبداعي ومبتكر يواكب المعايير التي حددها دليل المشاركة المتكامل الخاص بالمبادرة، المتاح على الموقع الإلكتروني الخاص بها». وجميع أفراد المجتمع مدعوون لإرسال قصص الأبطال في عائلاتهم ودعمها بالصور أو مقاطع الفيديو من خلال زيارة www.UAEyearof.ae.

وتم تصميم مجموعة أدوات «الحالمون الأوائل» ويمكن تحميلها من الموقع، والتي ستساعد على توفير الإلهام وتقديم النصائح العملية، مع دليل عملي خطوة بخطوة حول كيفية التقاط القصص ومشاركتها. وفي وقت سابق من هذا العام.. أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسمية عام 2021 بـ «عام الخمسين»، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 50 على تأسيس دولة الإمارات، ويستمر «عام الخمسين» من 6 أبريل 2021 وحتى 31 مارس 2022، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي». وللمزيد من المعلومات حول «الحالمون الأوائل» ومبادرات الاحتفال بعـــــام الخمسيـــــن عبــــــر زيارة الـموقــــع

www.UAEyearof.ae.