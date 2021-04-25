«أسبوع التوحد» الـ 14 ينطلق غداً افتراضياً

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم فعاليات أسبوع التوحد الذي ينظمه مركز الإمارات للتوحد للعام الرابع عشر على التوالي، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش. وأكدت أمل جلال صبري، مديرة مركز الإمارات للتوحد، أن فعاليات المركز للعام الحالي، تهدف إلى إرساء مفهوم القبول من خلال المسمى الجديد للاحتفال الدولي بشهر أبريل كشهر قبول التوحد، ويتزامن ذلك مع حملة لإلقاء الضوء على مفهوم التنوع العصبي لذوي طيف التوحد واحترام الاختلاف في طريقة معالجة المعلومات لديهم، بعيداً عن إلصاق مسميات غير صحيحة بهم، لتشجيع فئة ذوي طيف التوحد وعائلاتهم على عيش حياة كاملة ونوعية، من خلال التواصل والقبول. وأشارت إلى أن مبادرة مؤسسة اتصالات الإمارات بشأن تدشين تقنية جديدة لتصفح «الإنترنت» لفئة ذوي طيف التوحد، ساعدتهم على الاطلاع على المعلومات بطريقة تناسب التنوع العصبي لديهم، وتؤمن السلامة والراحة لهم.

وقالت إن مركز الإمارات للتوحد قام في هذا السياق بتغيير شعار المركز من البازل واللون الأزرق إلى شعار جديد يعكس تقبل الاختلاف والتنوع العصبي لفئة ذوي طيف التوحد باللون البنفسجي ويبرز ثلاثة مفاهيم، الأول: «التوحد»، وهو مثال على التنوع العصبي وإطار يدرك أن اختلافات الدماغ بين الناس أمر طبيعي وجانب غني من التجربة الإنسانية، مشيرة إلى أن الشعار يوضح صورة الدماغ، وتعكس الألوان فيه التنوع العصبي، وهو رمز معروف في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن المفهوم الثاني، يتمحور حول أهمية التواصل والاستماع لأصوات فئة ذوي طيف التوحد، والتعرف على آرائهم ورغباتهم عند اتخاذ قرارات بشأنهم، حيث تم توضيح ذلك بالرمز الموجود بجانب الحرف «A» اختصار (autism) بالشعار الذي يبرز كلاً من «الاتصال - مثل اتصال «Wi-Fi» و«أصوات فئة ذوي طيف التوحد». وأوضحت أن المفهوم الثالث هو أن التوحد يعتبر طيفاً، ما يعني أن الأفراد يختلفون بشكل كبير في قدراتهم عبر المجالات الاجتماعية والمعرفية، إذ يتضح ذلك من خلال استخدام نطاقات الألوان «من الفاتح إلى الداكن» في علامة Wi-Fi بالشعار.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، التزام «الغرفة» منذ 14 عاماً بالتعاون مع مركز الإمارات للتوحد، بدعم فعاليات أسبوع التوحد الذي ينظم سنوياً في شهر أبريل متزامناً مع الشهر العالمي للتوحد، وذلك إيماناً من «الغرفة» بأهمية نشر روح المشاركة في المجتمع، وتشجيع المؤسسات الوطنية على تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة؛ بهدف تسليط الضوء على طيف التوحد، وأهمية دعم المراكز الخاصة التي ترعى هذه الفئة من أصحاب الهمم.

شكر

توجهت مديرة مركز الإمارات للتوحد بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، لرعايته الكريمة على مدار 14 عاماً متتالية فعاليات الأسبوع والتي أتاحت للجميع فرصة المشاركة هذا العام لإلقاء الضوء على حجم المشكلة، والتعرف على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بقدرات فئة ذوي طيف التوحد والوصول بهم إلى أقصى درجات الاستقلالية ليصبحوا أشخاصاً فاعلين ضمن النسيج المجتمعي.

كما تقدمت بالشكر لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي قامت برعاية وتبني فعاليات الأسبوع على مدار 14 عاماً ولكل من شركة دولفين للطاقة، ومركز فنتازيا باليه، وجامعة دبي والشركة العامة الدولية لدعم المركز بغرفة التعقيم الإلكترونية ومساندته في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد - 19».