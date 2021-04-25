برهم صالح يشيد بمساعدات الإمارات للعراق

بغداد (وام)

أكد فخامة برهم صالح رئيس جمهورية العراق حرص الحكومة العراقية على تقوية العلاقات المتميزة بين العراق والإمارات وتطويرها في مختلف المجالات، وأعرب عن تقديره لحكومة دولة الإمارات لسعيها الدائم لمساعدة العراق في النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك لدى تقديم سالم عيسى القطام الزعابي أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى العراق، وذلك بقصر السلام في العاصمة بغداد.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيس العراقي وتمنياتهم لبلاده والشعب العراقي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، وحرصهم على تقوية وتطوير العلاقات في شتى المجالات.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس العراقي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء والازدهار.

وتمنى فخامة الرئيس صالح للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع جمهورية العراق ودولة الإمارات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.