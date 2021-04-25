تفاهم رباعي لتعزيز «شركات الهدف الاجتماعي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسوق أبوظبي العالمي، بشأن تعزيز مفهوم الشركات ذات الهدف الاجتماعي في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية الرباعية إلى المساهمة في حل القضايا المجتمعية، والعمل على توفير حلول وحوافز لدعم منظومة الشركات ذات الهدف الاجتماعي، عبر إنشاء وتفعيل هذه المنظومة لجعل إمارة أبوظبي مركزاً رائداً ووجهة لاستقبال الشركات الاجتماعية، ويطلق اسم «الشركات ذات الهدف الاجتماعي» على المنشآت الخاصة الربحية التي تهدف في الوقت ذاته إلى تحقيق منفعة اجتماعية.

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: تأتي هذه الاتفاقية كخطوة أولى تمهيداً لإطلاق سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، والتي سوف تشكل إطاراً متكاملاً لدعم هذا النوع من الشركات، والتي تخلق نموذجاً متوازناً قائماً على تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مما يساهم في رفع الناتج المحلي للإمارة، وتنشيط سوق العمل للوصول إلى الرخاء الاجتماعي، وإلى تحقيق رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وتابع الظاهري: هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة في تنظيم القطاع الاجتماعي، وهي نقلة نوعية في وضع الأطر والسياسات الحديثة التي تتواءم مع التغيرات العالمية المستمرة وتتماشى مع الظروف واحتياجات الشركات، وسنعلن خلال المرحلة المقبلة إطلاق سياستنا التي ستشكل إضافة جديدة ليس على المستوى المحلي فقط، بل في المنطقة ككل، عبر تطوير نموذج هجين يطبق للمرة الأولى على مستوى الدولة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف المعنية لتقديم مزايا وحوافز الشركات ذات الهدف الاجتماعي، بما يعزز من جهود القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي. وأوضح أن الدائرة باعتبارها معنية بترخيص شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ستعمل على توفير البيانات الخاصة بالشركات ذات الهدف الاجتماعي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمبادرات الداعمة لأهداف المسؤولية المجتمعية في الإمارة، والمساهمة في الحملات الترويجية والتوعية بالمزايا التي تقدمها خدمة ومنفعة للمجتمع.

وقالت سلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «نحن فخورون بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي لتوظيف خبراتنا في مجال تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي وزيادة عددها، لتكون خطوة للوصول لهدفنا المتمثل في بناء مجتمع متعاون متماسك، وبناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام».

وأضافت: «شهدنا من خلال برنامج الحاضنة الاجتماعية التابع لهيئة معاً، الأثر الإيجابي الذي أحدثته المؤسسات الاجتماعية على حياة أفراد المجتمع، إذ منح البرنامج فرصة لرواد الأعمال الاجتماعيين المبدعين، لتطوير أفكارهم المبتكرة، وتحويلها لمشاريع اجتماعية مستدامة، تقدم حلولاً للتحديات الاجتماعية».

وتابعت: «ومن خلال العمل المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين، سنبني منظومة متكاملة تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المؤسسات الاجتماعية، ودور رواد الأعمال الاجتماعيين في إحداث أثر إيجابي ينعكس على نمط حياة أفراد المجتمع». ومن جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «إن السوق كمركز رائد للأعمال في المنطقة، يلتزم بتطوير مجتمع أعمال متكامل يرتكز على أسس الاستدامة ويدعم الرؤى الوطنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين».