«إسلامية دبي» تنظم محاضرات رمضانية عن بعد

دبي(الاتحاد)

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مجموعة من المحاضرات الرمضانية عبر تقنيات الاتصال المرئي، والتي ستقدمها خلال شهر رمضان المبارك، إذ ستناقش بمجملها مواضيع دينية واجتماعية متنوعة بلغات مختلفة في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة طوال الشهر الفضيل، يقدمها نخبة من المحاضرين الأكفاء، وذلك تعزيزاً للقيم الإيمانية ونشر الإيجابية في المناسبات الدينية، ضمن رؤية الدائرة ورسالتها. ويتميز برنامج المحاضرات الرمضانية «عن بعد» بتنوع لغاته، مثل العربية والإنجليزية والأوردية، وذلك حرصاً من الدائرة على التواصل مع أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، والذي يقدمه نخبة من المحاضرين المعتمدين في الدائرة خلال شهر رمضان الفضيل، بحيث ستتناول مواضيع دينية وفقهية متنوعة.

وستقدم الدائرة المحاضرات إيماناً بدورها التنموي لتعزيز الوعي الديني وترسيخاً للقيم الأخلاقية، حيث ستقدم في 15 رمضان محاضرة بعنوان: «أبواب الخير في رمضان» للشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، وفي يوم 19 رمضان، ستبث محاضرة بعنوان: «فضل العشر الأواخر وليلة القدر» للشيخ خالد إسماعيل، بينما في يوم 20 رمضان، ستعرض محاضرة بعنوان «المواظبة على الطاعة» للشيخ سليم الله بلغة البشتو، وسيتم بث جميع المحاضرات عن طريق حساب اليوتيوب الخاص بالدائرة.