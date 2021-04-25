«الصحة»: الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة الأوبئة عالمياً

دبي ( الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا الذي يصادف 25 أبريل، تحت شعار «القضاء على الملاريا واجبي»، يمثل مناسبة لتسليط الضوء على مبادرات دولة الإمارات لدعم الجهود الدولية الرامية للحد من حالات حدوث الملاريا بنسبة 90% بحلول عام 2030. حيث تقف دولة الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار الأوبئة على المستوى العالمي بسجل كبير من الإنجازات، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وتعتبر الإمارات من أوائل الدول في إقليم شرق المتوسط، التي أعلنت خلوها من مرض الملاريا نهائياً في العام 2007، تأكيداً على القدرات النوعية لمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات على دحر الأمراض المعدية ومنها جائحة كوفيد-19.

وأضافت: لعبت المبادرات الإنسانية والمساهمات المالية التي قدمتها الإمارات خلال السنوات الماضية لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) وبرنامج «شراكة دحر الملاريا» دوراً محورياً في تعزيز البرامج الصحية والعلاجية وتنفيذ حملات التطعيم وتوفير اللقاحات ضد العديد من الأمراض الوبائية في العالم مثل الملاريا والكوليرا ودودة غينيا وشلل الأطفال، وترتكز الوزارة على استراتيجية فعالة بالتعاون مع الجهات الصحية لمنع وفادة الملاريا، مع وجود برنامج ذو كفاءة عالية للترصد الوبائي مستندة إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفق اللوائح الصحية الدولية لاكتشاف الحالات الوافدة ومعالجتها، وكذلك تقصي الحشرات ومكافحتها والتعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال. كما طورت عيادات المسافرين لتشمل لقاحات الأمراض المعدية المختلفة، والتي يتم صرفها للمواطنين والمقيمين مجاناً في مراكز الطب الوقائي وبعض مراكز مختارة من الرعاية الصحية الأولية، وتوفير التثقيف الصحي والأدوية الوقائية للملاريا إلى المسافرين إلى الدول التي ينتشر بها مرض الملاريا.