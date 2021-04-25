الإمارات تنظم ورشاً لموظفين في الأردن وأوزبكستان

دبي (الاتحاد)

عقدت حكومة دولة الإمارات برامج وورشاً تدريبية «افتراضية» لمئات المسؤولين والموظفين الحكوميين في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أوزبكستان، ركزت على تعزيز مفاهيم التنافسية والقدرات القيادية، وتمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتولي أدوار تسهم في تعزيز تنافسية البلدين وبناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك، في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومتي الأردن وأوزبكستان، الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وابتكار نماذج عمل جديدة لتعزيز تنافسية هذه الدول بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في العمل الحكومي.

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تحرص على تعزيز تبادل المعرفة مع حكومات العالم ومشاركة خبراتها وتجاربها المتميزة في العمل الحكومي ما يسهم في رفع الجاهزية وتعزيز القدرات لاستباق ومواجهة التحديات المستقبلية.

وقال النقبي إن التركيز على مفاهيم التنافسية والقدرات القيادية يعكس الرؤية الشاملة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي تغطي كافة مجالات بناء حكومة المستقبل، وتركز على تعزيز التميز والابتكار والارتقاء بالأداء وتبني التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي ما يدعم جهود الحكومات لضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتها.

تبني تجربة الإمارات في تحسين تنافسية الأردن وضمن اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تم عقد ورشة عمل افتراضية بعنوان «تجربة دولة الإمارات في التنافسية العالمية»، استضافها مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة الأردني وشارك فيها عدد من الأمناء والمدراء العامين والموظفين في الحكومة الأردنية، بهدف الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنافسية لتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية.

المرأة الأوزبكية

عقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، ورشات تدريبية تفاعلية افتراضية بعنوان «الحضور القيادي للمرأة»، شاركت فيها نخبة من القيادات النسائية من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في أوزبكستان بهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح الملهمة في تمكين المرأة في البلدين، وذلك في ضوء تجربة الإمارات الناجحة في تمكين المرأة وترسيخ دورها القيادي في العمل الحكومي لبناء قدرات الموظفات في الجهات الحكومية الأوزبكية وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من فرص التطور الوظيفي وتولي أدوار قيادية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأدار البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى يومين عددٍ من الكفاءات الإماراتية ضم كلاً من الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام بالإنابة نائب المدير العام في المركز الدولي للزراعة الملحية، والدكتورة العنود سلمان رئيس مكتب تطوير الجودة في مستشفى دبي التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومريم عيسى المدير التنفيذي لعملاء البنك الخاص بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد.