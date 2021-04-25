مذكرة تفاهم لـ«شؤون المواطنين بعجمان»

عجمان (وام)

وقع مكتب شؤون المواطنين في عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والعملية والمهنية لدى الطرفين، وتتضمن المذكرة تقديم عدد من المنح والحسومات الدراسية للطلبة المواطنين.

وقع مذكرة التفاهم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، بحضور مريم المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، والدكتور عبدالحق بشير النعيمي نائب مدير الجامعة للاتصال وشؤون المجتمع، وتتضمن تقديم عدد من المنح و الحسومات الدراسية للطلبة الراغبين بالدراسة في جامعة عجمان والمرشحين من قبل مكتب شؤون المواطنين حسب ضوابط المكتب.