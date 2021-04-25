طلاب يطلعون على تجربة «عونك»

دبي (وام)

أطلعت هيئة تنمية المجتمع في دبي عبر تقنية الفيديو، وفداً من طلاب وطالبات جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة،على تجربة «الهيئة» في الرعاية اللاحقة والتأهيل الاجتماعي للمتعافين من الإدمان وأسرهم والنموذج الاجتماعي المتكامل الذي يقدمه مركز عونك التابع لـ«الهيئة»، وخدمات «الهيئة» المخصصة لرعاية وتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية في إمارة دبي وأسرهم.

وبينت الدكتورة هدى السويدي، مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع، أن تعريف طلاب وطالبات الجامعات بالنموذج الاجتماعي للتأهيل والرعاية الذي تتبعه «الهيئة» في مركز عونك، يساهم في توسيع مشاركتهم سواء كأفراد أو كاختصاصين اجتماعيين في المستقبل في تطبيق وتطوير هذا النموذج، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشريحة النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.