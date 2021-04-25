حملة «100 مليون وجبة» تتجاوز هدفها بتسجيل 112 مليون وجبة

آمنة الكتبي(دبي)

تجاوزت حملة «100 مليون وجبة» هدفها بتسجيل 112 مليون وجبة من تبرعات أهل الخير، أفراداً ومؤسسات من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتهدف الحملة لخلق حراك وتفاعل مباشر مع التحديات الإنسانية، وخاصة في مجال توفير الغذاء ومكافحة الجوع.

كما تهدف الحملة لتوفير الدعم الغذائي ومكافحة الجوع في المجتمعات الأقل دخلاً ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الدعم والأمن الغذائي للأفراد والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء «كورونا» المستجد (كوفيدـ 19) على العالم أجمع. كما جاءت حملة «100 مليون وجبة» متزامنة مع شهر رمضان المبارك، بقيم العطاء الإنسانية والعمل الخيري والتعاضد والتراحم التي يمثلها الشهر الفضيل، والتي تجددها قيادة الدولة ومجتمعها سنوياً، عبر تقديم المساعدات الإنسانية للجميع من دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو المنطقة. وتمكن «حملة 100 مليون وجبة» الجميع داخل دولة الإمارات وخارجها من التبرع لمكافحة الجوع، وتوفير الدعم الغذائي للمجتمعات الهشة والفئات الأقل دخلاً، وتتيح للأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية، المساهمة في مواجهة تحدي الجوع عالمياً، وتكريس قيم العطاء في شهر الخير.

وبالتزامن مع نجاحها في تحقيق حراك مجتمعي شامل حرص فيه الأفراد والمؤسسات على المساهمة والتبرع في دعم الحملة التي تطعم الطعام للمحتاجين في 30 دولة، كانت حملة 100 مليون وجبة قد باشرت بالفعل عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والأقل دخلاً والأيتام والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات، وذلك بالتعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين والمحليين للحملة، كما تنسق الحملة مع «برنامج الأغذية العالمي» لتوزيع 20 بالمائة من الطرود الغذائية في مخيمات اللجوء والنزوح في كلٍ من فلسطين والأردن وبنجلاديش.