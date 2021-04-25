«حملة 100 مليون وجبة».. عطاء إماراتي مستدام

أبوظبي (وام)

تشكل «حملة 100 مليون وجبة» التي أطلقتها دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك نهج الخير والعطاء الإماراتي الراسخ منذ عقود، والذي يعد قيمة إنسانية مستدامة تتجاوز حدود الجغرافيا لتمد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

ونجحت الحملة الأكبر بالمنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم إطلاقها 11 أبريل الجاري، في تحقيق هدفها بعد 10 أيام فقط من بدء عملها، حيث أعلنت في 22 من الشهر ذاته تمكنها من جمع 100 مليون درهم من تبرعات أهل الخير، أفراداً ومؤسسات، من داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك بما يعادل 100 مليون وجبة.

وأكد إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن قيم الخير والعطاء الإنساني تشكل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات منذ تأسيسها.. مشيراً إلى أن «حملة 100 مليون وجبة» جاءت تجسيداً لهذا النهج المتجذر في الدولة في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة. وقال: إن دولة الإمارات رائدة العمل الإنساني، وتحرص دائماً بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة على مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية بسخاء للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أن هذه الحملة المباركة التي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إطلاقها في مستهل شهر رمضان المبارك، جاءت تأكيداً لحرص قيادة الدولة الرشيدة على نشر قيم الخير في العالم أجمع، كما أنها تعكس معاني إنسانية نبيلة في مجتمع الإمارات.

ولفت إلى أن العام الماضي تم إطلاق حملة 10 ملايين وجبة، وخلال العام الجاري تمت مضاعفة الرقم واستهداف 100 مليون وجبة، ورغم هذا التحدي في القدرة على توفير هذا الكم الهائل من الوجبات وتوزيعها، فإن الحملة نجحت في تحقيق هدفها خلال 10 أيام فقط، وتواصل فتح المجال أمام الجميع المساهمة فيها. وبين أن «حملة 100 مليون وجبة» جاءت في وقت هام مع حلول شهر رمضان المبارك وأيضاً مع تأثر العالم، لاسيما المجتمعات الفقيرة، بجائحة «كوفيد- 19» التي أثرت بشكل سلبي في قدرة الأسر على توفير الطعام وتلبية احتياجاتها.. مشيداً بالتفاعل المجتمعي الكبير الذي شهدته الحملة منذ إطلاقها، فالجميع حرص على المشاركة فيها، سواء مؤسسات أو أفراد.

ورغم تحقيق أهدافها بالكامل، بتوفير 100 مليون وجبة للمحتاجين والفئات المستهدفة في الدول التي تغطيها، تستمر الحملة في تمكين المحسنين وفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع من الوصول بتبرعاتهم ومساهماتهم النقدية إلى آفاق إنسانية وإغاثية وجغرافية أرحب في أنحاء العالم من دون تمييز.