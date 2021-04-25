عبدالرحيم الزرعوني يتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

تبرع رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني بمليون درهم، يعادل مليون وجبة، لحملة «100 مليون وجبة»، إيماناً منه بأهمية هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعنية في الإمارات وفي الدول المشمولة بالحملة.

وقال الزرعوني: إن حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي دعوة مفتوحة لكل الأفراد والمؤسسات لمساندة المحتاجين وإطعام المساكين في 30 دولة في شهر الخير.

وتابع: «مساهمتنا في الحملة شرف والتزام لأنها حملة إنسانية ملهمة تضعنا، نحن المواطنين، أمام مسؤولياتنا كبشر تجاه الآخرين في مختلف أنحاء العالم، ممن يحتاجون للعون والمساندة. وقيادتنا الرشيدة عوّدتنا دائماً على المسابقة في عمل الخيرات وإطلاق المبادرات الهادفة التي ترسخ قيم العطاء والتضامن الإنساني التي أرساها الآباء المؤسسون لدولة الإمارات».

وأضاف أن الحملة بتوفيرها الدعم الغذائي المباشر لمن هم في حاجة إليه، خصوصاً في المجتمعات الأقل دخلاً، وإطعامها الطعام في شهر الصيام، تمثل روح الشهر الفضيل، وتجسد مدى حرص كل فئات مجتمع الإمارات على المشاركة في العمل الخيري والإنساني الفاعل، الذي تميزت به الإمارات على الساحة العالمية.