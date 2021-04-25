مستشفى محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة.. خـدمـات متكاملة لمرضى «كوفيد- 19»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

يستقبل مستشفى محمد بن زايد الميداني الواقع في إمارة رأس الخيمة مرضى «كوفيد- 19»، بخدمات طبية ومعايير عالية المستوى في الجاهزية لتقديم رحلة علاجية لا تضاهى لأفراد المجتمع.

وقد أدخل المستشفى الميداني في إمارة رأس الخيمة للخدمة من قبل شركة أبوظبي للخدمات الطبية «صحة»، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لمصابي «كوفيد- 19»، مما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وضمان السعة الكافية خلال هذه الأزمة الراهنة.

مروان الكعبي

وقال الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «شركة صحة»: «إن مستشفى محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة الذي أدخل مؤخراً للخدمة، يمتد على مساحة 7000 متر مربع ويضم 204 أسرّة منها 48 مخصصة للعناية المركزة و156 للحالات المتوسطة والشديدة ويقدم خدمات في المنشأة منها 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

وذكر أن المستشفى الميداني مؤهل لاستقبال 48 مريضاً في وحدة العناية المركزة، والذي يوفر عدد 48 من أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث يمكن الاستعانة بعدد أكبر من تلك الأجهزة في حالات الضرورة، وإذا لزم الأمر من الخارج لتلبية احتياجات الحالات الواردة والمستعجلة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضى «كوفيد- 19».

وأشار إلى أن المستشفى يقدم خدمات متكاملة لمرضى «كوفيد- 19»، بالإضافة إلى تواجد عدد من الخدمات الأخرى المتمثلة في تصوير الموجات الصوتية ومعامل التشخيص ووحدات مكافحة العدوى وتواجد الصيدلية التي تقدم الأدوية والعلاجات المختلفة للمرضى لاستكمال رحلة العلاج والمخازن وغيرها التي تجعل من المستشفى الميداني مستشفى مصغراً لاستقبال حالات الـ «كوفيد- 19».

وذكر الدكتور مروان الكعبي أن المستشفى يحوي أيضاً على سيارات للإسعاف لنقل الحالات، وذلك بعد التنسيق والتعاون مع مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله في رأس الخيمة، الذي يقدم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الاستعانة، كذلك بسيارات الإسعاف الوطني لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المصابين والعمل على ضمان صحتهم وتلقيهم متطلبات العلاج التام.

وعن كيفية استقبال المستشفى لحالات الإصابة بـ«كوفيد- 19»، أشار إلى أن العملية تتم عن طريق تقديم مخاطبات واضحة من قبل غرفة عمليات الشارقة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تتولى الغرفة عملية توزيع الأسرة والمرضي المصابين إلى المستشفيات المتخصصة المتاحة لاستقبال المصابين بـ«كوفيد- 19»، لافتاً إلى أن المستشفى الميداني مؤهل لاستقبال حالات «كوفيد- 19» من الحادة والطارئة والأخرى التي تتطلب العناية المركزة.

وأكد أن هذا المستشفى الميداني يأتي لتوفير تجربة علاجية للمرضى المصابين، سواء من المواطنين أو المقيمين، وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة للتصدي لهذه الأزمة الراهنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة التي تعمل بيد واحدة لتقديم أفضل عروض الرعاية الصحية وحماية المجتمع عبر اعتماد أفضل الممارسات الدولية لاستكمال المنظومة الحالية للرعاية الصحية.