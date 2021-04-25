24.554 طلب خدمة في «أبوظبي لإدارة النفايات»

أبوظبي (الاتحاد)

كثّف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 حملاته في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وحقق العديد من المنجزات، من خلال إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة.

وبلغ عدد طلبات الخدمة، التي نفّذها المركز، 24.554 طلباً، خلال الربع الأول من عام 2021، كما بلغ عدد البؤر المستكشفة والتي تمت معالجتها 1.344.453 بؤرة، خلال ذات الفترة.

ونفّذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات خطة عمل لكافة قطاعات إمارة أبوظبي، شملت عمليات مكافحة آفات الصحة العامة وحجز الحيوانات السائبة، وذلك في الفترة التي تسبق شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وأجرى المركز عمليات المسح الحشري والمكافحة للعديد من الأماكن في أرجاء الإمارة، شملت المناطق المهمة مثل المساجد والمسالخ الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة والأسواق العامة وكافة المناطق السكنية.

وقال المهندس محمد محمود المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»: «إن جهود المركز خلال الربع الأول من العام 2021 كانت لافتة، حيث تعتبر تلك المنجزات التي حققناها دليلاً على نجاعة الخطط الإدارية والميدانية التي نضعها أساساً لعملنا، القائمة على أرقى وأحدث الممارسات والوسائل في هذا المجال، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي 2030».