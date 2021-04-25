«السلامة الغذائية» تحتفل باليوم العالمي للطب البيطري

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس الأول في النسخة الافتراضية للاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري 2021، الذي يصادف سنوياً السبت الأخير من شهر أبريل، وقامت بتنظيمه جمعية الإمارات البيطرية هذا العام تحت شعار (استجابة الطبيب البيطري لأزمة كوفيد-19)، وذلك تقديراً للدور المهم والريادي للعاملين في هذا القطاع، وأثره في تعزيز التنمية البيئية والاستدامة، من خلال تطوير قطاع ثروة حيوانية آمن ومستدام.

وألقى راشد بالرصاص المنصوري - المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كلمة أثنى فيها على جهود الأطباء البيطريين، ودورهم في تعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي، والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وقال: إن الطب البيطري يعد من التخصصات النوعية الهامة في عمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتولي الهيئة هذا التخصص أهمية قصوى، حيث ساهمت في إطلاق برنامج العلوم البيطرية في كليات التقنية العليا عام 2012 بدعم كامل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتخريج وتأهيل كوادر وطنية شابة للعمل في مجال الخدمات البيطرية الفنية بهدف دعم القطاع البيطري بكفاءات وطنية متخصصة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتخصصين في مجالات تتعلق بمنظومة إدارة الثروة الحيوانية (الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والتفتيش والحجر الصحي الحيواني والمختبرات البيطرية).