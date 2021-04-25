جامعة الشارقة تستضيف دورة حول المفاعلات النووية

الشارقة (الاتحاد)

في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة الشارقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، استضاف قسم الهندسة الميكانيكية والنووية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة بالتنسيق مع الوكالة، دورة تدريبية حول التطورات والابتكارات في تقنيات المفاعلات النووية المبردة، والتي استمرت على مدار 4 أيام افتراضياً، بمشاركة 31 مشاركاً من 8 دول مختلفة، بهدف الجمع بين المهنيين في هذا المجال لإطلاعهم على أحدث الابتكارات وتطورات تقنيات المفاعلات النووية، وإتاحة ‏الفرصة للمشاركين في التدريب والمناقشات ‏حاول المفاعلات النووية الحديثة وطرق محاكاة هذه المفاعلات.

بدأت الدورة التدريبية في اليوم الأول من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، ثم اليوم الثاني من جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ثم من المعهد الباكستاني للهندسة والعلوم التطبيقية في باكستان، وأخيراً اليوم الرابع من جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث شارك في الدورة 7 مشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، و2 من إندونيسيا، و7 من تايلاند، و6 من الفلبين، و2 من المملكة العربية السعودية، و4 من باكستان، و1 من سريلانكا، و2 من الولايات المتحدة الأميركية، قاد الفريق التدريبي من قسم الهندسة الميكانيكية والنووية بجامعة الشارقة الدكتور وليد متولي، وبمشاركة الدكتور فيكتور جيليت والدكتور محمد زبير والدكتور دوني هارتانتو و‏الدكتور بسام خويلة والمهندسة سمر أحمد والمهندس أحمد عبابنة.