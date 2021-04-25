رسالة محمد بن زايد خلال جائحة كورونا مبعث طمأنينة

العين (الاتحاد)

تناول مجلس ابن حم الرمضاني، عن بعد، جهود الدولة الاستثنائية في توزيع لقاح كورونا على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المساعدات اللوجستية اللازمة لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات إلى مختلف الدول، تحت عنوان: «القيم الإنسانية الإماراتية»، بحضور الشيخ مسلم بن سالم حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وبمشاركة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري: جهود استثنائية تقوم بها قيادتنا الرشيدة خلال جائحة كورونا أعطت العالم دروساً في حسن التعامل مع الجائحة، والقدرة على مد يد العون لمختلف دول العالم للعبور من هذه الأزمة العالمية.

وتابع ابن حم: دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي لمحاربة هذه الجائحة، والمضي قدماً نحو السيطرة على تداعياتها والتعافي من آثارها، وانطلاقاً من هذه القيم الإنسانية وعلى الصعيد الدولي، أطلقت أبوظبي «ائتلاف الأمل» لدعم الجهود العالمية في توزيع مليارات لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جميع أنحاء العالم، الذي يهدف إلى توفير الخدمات اللوجستية وتوزيع 6 مليارات جرعة في 2020 و18 مليار في 2021.

السفير البريطاني مشاركاً بالمجلس

وأشاد باتريك مودي برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بداية جائحة كورونا عندما أكد أن الإمارات ستقوم برعاية كل فرد من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين على حد سواء. وقال السفير باتريك مودي إنها كانت مبعثاً للطمأنينة، وبعد مرور عام على هذه الرسالة نشهد هذا عملياً مع إجراء 42.2 مليون فحص كورونا وتقديم أكثر من 9.9 مليون جرعة لقاح، بالإضافة إلى تطعيم 3.84 مليون شخص في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتابع السفير : لقد شهدت هذه العناية والاهتمام شخصياً عندما ذهبنا مع موظفي السفارة البريطانية لأخذ اللقاح، وسعدنا بمستوى التنظيم والكفاءة العالية لبرنامج التطعيم الإماراتي. المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة تعملان جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم لمكافحة هذه الجائحة، حيث أرسلت الإمارات مساعدات إلى 135 دولة حتى الآن، وخصصت المملكة المتحدة 548 مليون جنيه إسترليني لمبادرة كوفاكس العالمية، مما يجعل المملكة المتحدة أكبر مانح منفرد في العالم.

وأضاف السفير البريطاني : نتطلع للعمل المستمر والدؤوب لإنهاء هذا الوباء في أسرع وقت ممكن، ولا زال هناك الكثير الذي يمكننا القيام به معاً لدعم الجهود العالمية في محاربة هذه الجائحة وتداعياتها. وقال السفير: واجهت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة تحديات كثيرة في السابق وتمكنا معاً من تجاوزها، واليوم نحن فخورون بصداقتنا مع دولة الإمارات وملتزمون بمساعدة المجتمع العالمي.