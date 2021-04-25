افتتاح مسجد «الرسالة» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «الرسالة» بمنطقة الياش في مدينة الشارقة، حيث يتسع لـ240 مصلياً، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري وجهودها المستمرة للتسهيل والتيسير على قاطني الإمارة لإقامة الشعائر والعبادات.

شيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، على نفقة إحدى المحسنات، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2355 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، الميضأة ودورات المياه وسكناً للإمام ومواقف للسيارات.

حضر افتتاح المسجد كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وأحمد بن سالم السويدي.

وأكد السبوسي على أن افتتاح مسجد الرسالة في هذا الموقع يأتي استجابةً لحاجة قاطني المنطقة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة في تشييد وبناء المساجد في كافة الضواحي والمناطق؛ تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتسهيل إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.