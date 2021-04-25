شرطة دبي تعزز ثقافة الملكية الفكرية بين الموظفين

دبي (الاتحاد)

نظم مركز المعرفة والابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد، لمناقشة «الملكية الفكرية»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي أقرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في الـ26 من أبريل من كل عام، وفي إطار جهود شرطة دبي التوعوية والتثقيفية في هذا المجال.

وقال العقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، في افتتاح الجلسة التي حملت عنوان «الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق»، وهو العنوان التي اختارته المنظمة شعاراً لهذا العام، قال: إن شرطة دبي تصدرت مؤشر الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل «الملكية الفكرية»، بمساهمتها بنسبة 41% من عدد الملكيات الفكرية المسجلة في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب إحصائية الوزارة للنصف الأول من عام 2020، لتواصل تصدرها المؤشر منذ عام 2016.

وأضاف العقيد القرقاوي، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار الاهتمام والحرص على زيادة وعي موظفي شرطة دبي بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الابتكارية والمصنفات التي يعملون عليها، وارتفاع عدد المشاريع الابتكارية في المؤسسة، وتشجيع إقبال الموظفين على ابتكار المزيد من الاختراعات وتطبيق الأفكار على أرض الواقع، وكسب الاعترافات الدولية المتنوعة للمبتكرين وأصحاب الاختراعات، وإتاحة وتوفير بيئة عمل تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

وناقشت الجلسة محاور عديدة، أبرزها: الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور الملكية الفكرية في بناء مشاريع الأعمال الوطنية والمحلية.

الجدير بالذكر أن شرطة دبي سجلت 187 مصنفاً فكرياً في عام 2020، بنسبة زيادة 139.7% عن عام 2019 الذي سجلت فيه 78 مصنفاً، كما سجلت 70 مصنفاً في عام 2018.