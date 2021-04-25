تكريم شرطي أنقذ سكان بناية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كرم أحمد السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المساعد أول حسن سليمان عيسى من مرتب مركز شرطة واسط الشامل بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، تقديراً لموقفه البطولي الذي يُعد مثالاً يقتدى به في الشجاعة والإقدام.

وكان المساعد أول حسن سليمان، أثناء مروره بدورية الشرطة، بإحدى المناطق بالشارقة، شاهد نشوب حريق في شقة بإحدى البنايات السكنية مكونة من 11 طابقاً، وعلى الفور اتصل بغرفة عمليات الدفاع المدني، وسارع دون انتظار وصول سيارات الدفاع المدني بإخلاء البناية من السكان، منعاً لاستنشاقهم الدخان المتصاعد، وذلك بطرقه أبواب الشقق للتأكد من خلوها، ومساعدتهم على النزول عبر السلم، وخلال نزوله لاحظ وجود رجل مع زوجته الحامل بالطابق الرابع بانتظار المصعد المتحرك، وعليه قام بمنعهم من استخدام المصعد، وساعدهم على الخروج من البناية، وعند سماع صافرات تنبيه مركبات الدفاع المدني نظم حركة السير والمرور لإفساح الطريق أمامها للوصول إلى البناية.

وأشاد العميد السركال، بالدور الذي قام به المساعد أول حسن سليمان عيسى، والذي يعكس حرص شرطة الشارقة على تقديم العون والمساعدة لمختلف شرائح المجتمع، وتعاملها مع مختلف الأحداث بالسرعة المطلوبة، بما يضمن ويحقق السلامة العامة، مؤكداً أن ما قام به يعد نموذجاً مشرفاً لعناصر الشرطة بالشارقة، وعنواناً لتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.