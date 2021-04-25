«الاتحادية للجمارك» تحصل على الاعتماد الدولي لمرافق وحدة K9

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت وحدة التفتيش الجمركي الأمني (K9) التابعة للهيئة الاتحادية للجمارك على شهادة الاعتماد الدولي (IPWDA) من منظمة الشرطة الدولية للكلاب البوليسية الأميركية للمباني ومرافق التدريب، وكذلك تجديد اعتماد 50 فريقاً من المدربين والكلاب الجمركية.

وتعد الوحدة أول مؤسسة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، بعد استيفائها جميع المتطلبات والمعايير واجتيازها الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة. وتسلم الشهادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة من السيد تريسي كامبل نائب رئيس المنظمة.

وتضمنت عملية التقييم عدة مراحل تم خلالها تقييم المباني والمرافق وبيئة التدريب وأداء 50 كلباً جمركياً و50 مدرباً، وتم خلال تلك المراحل التأكد من مدى كفاءة والتزام المباني والمرافق وفرق العمل بالمعايير المعتمدة، سواء في مجال الكشف عن المخدرات أو المتفجرات أو العمل في بيئة داخلية أو خارجية، إضافة إلى كيفية التعامل مع المركبات والحقائب والمباني وغيرها، وكانت الوحدة قد حصلت على شهادة الاعتماد الدولي من المنظمة نفسها لـ 25 مدرباً، بالإضافة إلى 25 كلباً جمركياً في عام 2018.