الإمارات تسيّر أولى رحلاتها للمساهمة في دعم عمليات الاستقرار في دول الساحل الأفريقي بقيادة فرنسا

أعلنت وزارة الدفاع بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار. حضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وكرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة . وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل . من جانبه تقدم السفير كرافييه شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل. ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عدداً من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية نظراً لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.