طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً مثيرة للغبار. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.، والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:30 والمد الثاني عند الساعة 00:54 و الجزر الأول عند الساعة 18:31 والجزر الثاني عند الساعة 07:10..و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 20:59 و الجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:30.