«الصحة»: الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة الأوبئة عالمياً

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات دعم كبير للجهود الدولية الرامية للحد من حالات الملاريا بنسبة 90 بالمائة بحلول عام 2030، حيث تقف الإمارات في الخطوط الأمامية لمواجهة انتشار الأوبئة على المستوى العالمي بسجل كبير من الإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وتعتبر من أولى الدول في إقليم شرق المتوسط التي أعلنت خلوها من مرض الملاريا نهائياً في العام 2007 تأكيداً على القدرات النوعية لمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات على دحر الأمراض المعدية ومنها جائحة «كوفيد-19». جاء ذلك في البيان الصادر عن الوزارة اليوم بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا2021 » الذي يصادف 25 أبريل من كل عام والمقام هذا العام تحت شعار «القضاء على الملاريا واجبي». وأوضحت الوزارة أن المبادرات الإنسانية والمساهمات المالية التي قدمتها الإمارات خلال السنوات الماضية لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين «GAVI» وبرنامج ششراكة دحر الملاريا» لعبت دوراً محورياً في تعزيز البرامج الصحية والعلاجية وتنفيذ حملات التطعيم وتوفير اللقاحات ضد العديد من الأمراض الوبائية في العالم مثل الملاريا والكوليرا ودودة غينيا وشلل الأطفال. وترتكز وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استراتيجية فعالة بالتعاون مع الجهات الصحية لمنع وفادة الملاريا مع وجود برنامج ذي كفاءة عالية للترصد الوبائي مستندة إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفق اللوائح الصحية الدولية لاكتشاف الحالات الوافدة ومعالجتها وكذلك تقصي الحشرات ومكافحتها والتعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال. كما طورت عيادات المسافرين لتشمل لقاحات الأمراض المعدية المختلفة والتي يتم صرفها للمواطنين والمقيمين مجاناً في مراكز الطب الوقائي وبعض مراكز مختارة من الرعاية الصحية الأولية وتوفير التثقيف الصحي والأدوية الوقائية للملاريا إلى المسافرين إلى الدول التي ينتشر بها مرض الملاريا.